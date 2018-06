Audio: Wer aus mir trinkt, wird ein Reh

WDR 3 Hörspiel | 06.06.2018 | Länge: 27:54 Min.

WDR 3 Hörspiel: Tristan und Isolde im Arbeitsamt // Von Daniela Dröscher / Regie: Eva-Maria Baumeister Komposition: Julia Klomfaß / Dramaturgie: Felizitas Kleine / Technische Realisation: Julia Klomfaß / Redaktion: Martina Müller-Wallraf / Produktion: Autorenkollektiv "kidnap someone and make him happy" 2013/2014 / www.hoerspiel.wdr.de | audio