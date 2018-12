Audio: Geschichte der Gewalt

1LIVE Krimi | 20.12.2018 | Länge: 54:30 Min.

In einer Pariser Dezembernacht begegnet der junge Édouard dem hübschen Reda und nimmt ihn mit in seine Wohnung. Was als nettes Abenteuer beginnt, endet in einer Katastrophe. // Von Édouard Louis / Bearbeitung und Regie: Philippe Brühl / WDR 2018 / www.hoerspiel.wdr.de | audio