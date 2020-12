Heilig Abend - Terrorverdächtige im Verhör

WDR 3 Hörspiel. . 52:06 Min. . Verfügbar bis 20.12.2021. WDR 3.

•Psychothriller• In letzter Minute muss ein Terroranschlag abgewendet werden - ausgerechnet an Weihnachten. Unter Verdacht steht eine Philosophieprofessorin. Doch die will von einem Anschlag nichts wissen. // Von Daniel Kehlmann / Bearbeitung und Regie: Stuart Kummer / WDR 2017 / www.hoerspiel.wdr.de

