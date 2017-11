Heil ho, let’s go

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Draußen unter freiem Himmel

WDR 3 Hörspiel | 23.11.2017 | Länge: 45:58 Min.

WDR 3 Hörspiel: Die Welt gerät aus den Fugen, aber niemand will es wahrhaben. Ida und Ivan sind die einzigen, die verzweifelt versuchen, etwas zu retten - und sei es nur, die Erinnerung an das, was gewesen ist. Doch die Erinnerung, die Ida in sich trägt, ist selbst zerstörerisch. -Von Michaela Falkner; Technische Realisation: Matthias Fischenich und Barbara Göbel; Regie: Hannah Georgi; Redaktion: Isabel Platthaus; Produktion: WDR 2015- www.hoerspiel.wdr.de | audio