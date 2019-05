Heil ho, let's Go - Ein Hörspiel mit DIE HITLERS

Audio: Grundgesetzland

WDR 3 Hörspiel. . 53:20 Min. . WDR 3. Von Paul Brody.

Eine Volksbefragung in 5 Artikeln – Was bedeutet das Grundgesetz den Menschen in Deutschland? Ist die Definition des Wortes "Würde" abhängig davon, in welcher Kultur man aufgewachsen ist? Der amerikanische Komponist Paul Brody befragt die Bewohner Deutschlands nach ihrer Sicht auf die ersten fünf Artikel. // Von Paul Brody / Regie: Nikolai von Koslowski / Produktion: WDR 2017 / www.hoerspiel.wdr.de | audio