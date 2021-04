Gott ist nicht schüchtern (3/4): Bleiben oder Gehen

WDR 3 Hörspiel. Teil 3 von 4. . 29:07 Min. . Verfügbar bis 26.10.2022. WDR 3.

•Fluchtdrama• Syrien im Frühjahr 2011: Die Forderungen nach mehr Freiheit und die Proteste gegen das Herrscherhaus nehmen wie in den Nachbarländern an Heftigkeit zu. Auch Amal und Hammoudi setzen große Erwartungen in den Veränderungsprozess. // Von Olga Grjasnova / Regie: Sophie Garke / WDR 2021 / www.wdr.de/k/hoerspiel-newsletter

Audio Download .