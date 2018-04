Audio: Rocky Dutschke '68

WDR 3 Hörspiel | 12.03.2018 | Länge: 49:26 Min.

WDR 3 Hörspiel: "Live geschaltet aus drei Studios" hören wir zwölf Redakteure, ausgewählt in einem Preisausschreiben: Wolf Biermann, Margret Kleinert, die Redakteurin für "Gedenken ohne Schmerzen", schließlich sogar Heiner Müller. Man spricht über Hobbies, Arbeit und Rudi Dutschke. Der geht in diesem Hörspiel noch einmal auf die große Reise nach West-Berlin. Er stürmt die Kaufhäuser und verfängt sich in den ideologischen Schlingen des Kapitalismus. // Von: Christoph Schlingensief / WDR 1996 | audio