Get deutsch or die tryin' - Vom Aufwachsen ohne Zugehörigkeit

WDR 3 Hörspiel. . 52:48 Min. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR 3.

•Coming of Age deutsch-türkisch• Links die Bullen, rechts die Glatzen, in der Mitte Musik auf den Ohren. So waren die letzten Sommertage seiner Jugend auf einer Bank am Bahnhof. Arda Yilmaz steht am Grab seines Vaters und erzählt wütend seine türkisch-deutsche Geschichte. // Von Necati Öziri / Musik: Francoise Regis und Sayko Bass / Regie: Volkan T. Error / WDR 2018 / www.wdr.de/k/hoerspiel-newsletter

