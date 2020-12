Freaks - Fünf Außenseiter gründen eine Band und rocken ihr Leben

WDR 3 Hörspiel. . 53:18 Min. . Verfügbar bis 13.12.2021. WDR 3.

•Tragikomödie• "Schlimmer rocken als die große Erdnussbutterkrise" - das ist das Motto der Rockband "The Freaks". Fünf völlig unterschiedliche Underdogs, die sich mitten in einer Kleinstadt in Kentucky zusammentun, um kompromisslos Musik zu machen. // Von Joey Goebel / Aus dem Amerikanischen von Hans M. Herzog / Bearbeitung: Philip Specht / Komposition: Martin Schütze / Regie: Robert Steudtner / WDR 2013 / wwww.hoerspiel.wdr.de

Audio Download .