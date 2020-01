Esperanto - Utopie über Völkerverständigung im Flüchtlingscamp

•Dokuhörspiel• Wie verwandelt man die Schockstarre gegenüber der Komplexität der Welt in politisches Handeln? Hannah und Jasmin stellen sich der Aufgabe als freiwillige Helferinnen in einem Flüchtlingscamp in Griechenland. // Von Lucas Derycke / WDR 2018 / www.hoerspiel.wdr.de

