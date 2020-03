Eine Träne. Ein Lächeln. Meine Kindheit in Damaskus - Erinnerungen an eine Kindheit in Syrien

Von Luna Al-Mousl.

•Kindheit in Syrien• In kurzen Szenen erzählt Luna Al-Mousli von ihrer Kindheit in einer der ältesten Städte der Welt: Erinnerungen an Orte, die nicht mehr existieren, und an Menschen, die nicht mehr sind, wo sie einmal waren. // Von Luna Al Mousli / Regie: Ulrich Lampen / SWR 2017 / www.hoerspiel.wdr.de