Ein Job - Kurdischer Profikiller kommt in New York nicht klar

WDR 3 Hörspiel. . 53:30 Min. . Verfügbar bis 28.08.2021. WDR 3.

•Krimi• In einer Nacht- und Nebelaktion wird Alan Karkunç aus einem Istanbuler Gefängnis befreit. Als Gegenleistung soll der kurdische Profikiller die Familie eines türkischen Geschäftsmannes in New York liquidieren. // Von Irene Dische / Aus dem Amerikanischen von Mickey Gondswaard / Bearbeitung und Regie: Uwe Schareck / Komposition: James Reynolds / WDR 2002 www.hoerspiel.wdr.de

Audio Download .