Doberschütz und die Politik der Liebe - Krimi

WDR 3 Hörspiel. . 52:36 Min. . Verfügbar bis 31.10.2020. WDR 3. Von Tom Peuckert.

•Krimi• Noch existiert die DDR - aber nicht mehr lange. Genau in dieser heißen politischen Phase wird der Privatdetektiv Frank Doberschütz in Ost-Berlin in eine brisante Polit-Affäre verwickelt. // Von Tom Peuckert / Regie: Thomas Leutzbach / WDR 2017 / www.hoerspiel.wdr.de

