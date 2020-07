Die Riesenfaust - Eine Frau will auf die ganz große Bühne

WDR 3 Hörspiel. . 53:05 Min. . Verfügbar bis 19.07.2021. WDR 3.

•Surreales Drama• Bonnie hatte alles, was man so braucht: Ehemann, Liebhaber, Kinder. Aber das lässt sie alles zurück. Denn sie will mehr - kurz, sie will ans Theater. // Von Anne Lepper / Regie: Detlef Meißner / WDR 2016 / www.hoerspiel.wdr.de

