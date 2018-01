Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Voodoo Queens

WDR 3 Hörspiel | 14.01.2018 | Länge: 53:11 Min.

WDR 3 Hörspiel: Im Voodoo hat Wasser eine besondere Bedeutung: es ist das Reich der Ahnen, in das wir nach dem Tod zurückkehren. Nachdem Hurrikan Katrina das amerikanische New Orleans im Wasser versinken ließ, hat Voodoo in der Stadt neuen Zulauf. // Von Sebastian Meissner / Regie: Nikolai von Koslowski und Sebastian Meissner / Redaktion: Leslie Rosin / Produktion: WDR 2016/53‘ | audio