Der Panther im Keller

WDR 3 Hörspiel. . 48:48 Min. . WDR 3. Von Amos Oz.

Amos Oz' berühmte Geschichte aus Jerusalem unter britischer Mandatsmacht – "Profus ist ein gemeiner Verräter" steht eines Morgens an der Hauswand. Das ist so ziemlich der schlimmste Vorwurf für einen Zwölfjährigen, der ganz in der Vorstellung aufgeht, ein Untergrundkämpfer zu sein. // Von Amos Oz / Regie: Hermann Naber / SWF 1998 / www.hoerspiel.wdr.de"