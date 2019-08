Der kleine Prinz – Man sieht nur mit dem Herzen gut

Audio: Wer auch immer – Krimi: Mord im Abseits der Gesellschaft

WDR 3 Hörspiel. . 53:24 Min. . WDR 3. Von Markus Orths.

•Krimi• Mord im Abseits der Gesellschaft – Jakob König lebt in einer Hütte am Waldrand. Alles an ihm ist unheimlich: sein Aussehen, seine Sprachbehinderung, sein Interesse an ausgestopften Tieren und Ameisen - und vor allem seine hohe Leidensfähigkeit. // Von Markus Orths / Komposition: Rainer Quade / Regie: Angeli Backhausen / WDR 2015 / www.hoerspiel.wdr.de | audio