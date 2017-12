Denken lernen - Ein Underground-Gymnasium in Minsk

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Die Angst der Polen vor dem Fremden

WDR 5 Neugier genügt - das Feature | 05.12.2017 | Länge: 20:32 Min.

Spruchbänder wie "Weißes Polen - Weißes Europa", "Reines Blut" oder "Holocaust für Muslime": Was am Unabhängigkeitstag am 11. November durch Warschaus Straßen getragen wurde, lässt einen schaudern. Was ist los in Polen? - AutorIn: Karsten Kaminski | audio