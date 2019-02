Audio: Das Mädchen von Bukarest - Eine Michael-Jackson-Recherche

WDR 3 Hörspiel | 27.01.2019 | Länge: 53:58 Min.

Als Michael Jackson einmal Gefühle zeigte - Während des Michael-Jackson-Konzerts 1992 in Bukarest stürmt eine junge Frau die Bühne. Jackson umarmt sie, tanzt und küsst sie sogar - bis die Security-Leute das Mädchen von der Bühne zerren. Dann unterbricht Jackson den Song und sinkt minutenlang in sich zusammen. Was war geschehen? // Von Christoph Spittler / Regie: Philippe Brühl / DLF 2018 / www.hoerspiel.wdr.de | audio