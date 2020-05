Das Dschungelbuch - Klassiker nach Rudyard Kipling

Audio: Grande Randonnée - Maries Perspektive in 3D-Sound

WDR 3 Hörspiel. . 01:06:46 Std. . WDR 3.

•Horror in 3D-Sound• Ein Paar macht Wanderurlaub in der Wildnis und erlebt seltsame Dinge: Kann wirklich so viel gleichzeitig schiefgehen? Maries persönlicher (Horror-)Trip, am besten mit Kopfhörer hören. // Von Steffen Jahn / Dramaturgie: Gerrit Booms / WDR 2020 / www.hoerspiel.wdr.de | audio