Audio: Service Garten - Orchidee

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche | 29.12.2017 | Länge: 05:24 Min.

Über eine Million Orchideen wachsen in den Gewächshäusern von Jasmin Hassinger in Bergheim. Die Blütenvielfalt ist enorm - da gibt es ein- und mehrfarbige, gestreifte, gefleckte und bunt gemusterte Orchideen. Pastellfarben in Gelb, Rosa oder Orange liegen im Trend - AutorIn: Gereon Reymann | audio