Bombing - Eine zufällige Liebesgeschichte im Krieg

Audio: Lauter Liebe Worte - Tragische Familiengeschichte im Ruhrgebiet

WDR 3 Hörspiel. Teil 1 von 4. . 24:53 Min. . WDR 3. Von Karlheinz Koinegg.

[Teil 1 von 4] Sommer 1969 in der "Jupp-Kolonie", einer Zechensiedlung in Duisburg-Hamborn – Der junge Stahlarbeiter Johann Koinegg öffnet in der Küche seiner Wohnung ein Fläschchen mit dem Unkrautvernichtungsmittel E 605. Karlheinz Koinegg macht sich auf Spurensuche im Leben seines Vaters, der Selbstmord beging, als der Autor neun Jahre alt war. // Von Karlheinz Koinegg / Komposition: Julia Klomfaß / Regie: Karlheinz Koinegg und Martin Zylka / WDR 2017 / www.hoerspiel.wdr.de | audio