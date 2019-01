Audio: Screener

WDR 3 Hörspiel | 04.01.2019 | Länge: 43:46 Min.

Felix filtert als Content-Moderator unangemessene Videos aus dem Internet. Was passiert, wenn man all das, was in der Welt und vor der Kamera geschieht, auch ansehen muss? Das preisgekrönte Hörspiel "Screener" von Lucas Derycke beleuchtet die dunkle Seite des Internets. Zum Thema zeigt das WDR-Fernsehen die Dokumentation "Im Schatten der Netzwelt - The Cleaners" am 16 Januar um 22:55 Uhr und in der WDR Mediathek. // Hörspiel von Lucas Derycke / Übersetzung: Angela Kuhk / Musik: Kraak / WDR 2016 / www.hoerspiel.wdr.de | audio