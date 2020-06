ARD Radiotatort: Liebesinsel - Rätselhafter Tod einer alten Dame

WDR 3 Hörspiel Radio Tatort. . 53:53 Min. . Verfügbar bis 10.06.2021. WDR 3. Von Tom Peuckert.

•Krimi• Schnee. Das ist es, was Christian Wonder in seiner Psycholyse-Sitzung sieht. Aber was bitte soll das mit seinen Eltern zu tun haben, deren Verschwinden für seine Therapeutin ganz klar der Schlüssel zu seinen ewigen Krankheiten ist? // Von Tom Peuckert / Regie: Kai Grehn / RBB 2020 / www.hoerspiel.wdr.de

