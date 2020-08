ARD Radio Tatort: Wie, weiß keiner

WDR 3 Hörspiel Radio Tatort. . 50:50 Min. . Verfügbar bis 15.08.2021. WDR 3. Von Dirk Schmidt.

•Krimi• Hamm im Ausnahmezustand. Eine seltsame Anschlagsserie bringt die sympathische Stadt an der Peripherie des Ruhrgebiets an den Rand des Chaos. Handelt es sich um einen wirren Einzeltäter oder ist eine leibhaftige Terrororganisation am Werk? // Von Dirk Schmidt / Komposition: Rainer Quade / Regie: Johanna Claudia Leist / WDR 2020 / www.hoerspiel.wdr.de

