Audio: Dummrum — Hörspiel zur Entschleunigung des Alltags

WDR 3 Hörspiel. . 52:48 Min. . WDR 3. Von Tom Heithoff.

• Story • Hörspiel zur Entschleunigung des Alltags — Die Aktiven, die Vorlauten, die Effizienten - sie haben in unserer Welt das Sagen. Doch was ist mit denen, die ganz (selbst)bewusst langsam machen? Die einfach dumm rumstehen - vorm Club, im Museum, am Kiosk, im Büro. // Von Tom Heithoff / Regie: vom Autor / www.hoerspiel.wdr.de | audio