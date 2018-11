Audio: G.A.S. - Die Trilogie der Stadtwerke (1/3)

1LIVE Krimi | 15.11.2018 | Länge: 54:38 Min.

New York im Jahre 2023: der Multimillionär Harry Gant produziert Elektroneger und in den Abwasserkanälen treibt ein mutierter weißer Hai namens Monsterbrau sein Unwesen. In diesem bizarren Zukunftsszenario soll Harrys Ex-Frau Joan Fine den Mord an dem Industrie-Tycoon Amberson Teaneck aufklären. // Von Matt Ruff / Redaktion: Natalie Szallies / WDR 2000 / www.hoerspiel.wdr.de | audio