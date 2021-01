ARD Radio Tatort: Drei von vier - Keine Pause für die Task Force

WDR 3 Hörspiel Radio Tatort. . 52:53 Min. . Verfügbar bis 15.01.2022. WDR 3. Von Dirk Schmidt.

•Krimi• Nachdem der Bombenanschlag auf den stadtbekannten Glaselefanten im letzten Moment verhindert werden konnte, sieht es so aus, als würden sich in der liebenswerten Logistikmetropole am Datteln-Hamm-Kanal die Wogen wieder glätten. Allerdings sind noch einige Fragen offen. // Von Dirk Schmidt / Regie: Claudia Johanna Leist / WDR 2021 / www.hoerspiel.wdr.de



Besetzung

Lenz: Matthias Leja

Latotzke: Sönke Möhring

Ditters: Christine Prayon

Willy Krohns: Thomas Krutmann

Onkel Hebbert: Uli Krohm

Ablamov: Dimitri Bilov

Nachbar: Dirk Schmidt

Bedienung: Elena Boecken



