Adonis in New York - Rosa von Praunheims Begegnungen mit Aids

WDR 3 Hörspiel. . 52:56 Min. . Verfügbar bis 20.11.2023. WDR 3. Von Rosa von Praunheim.

•Doku-Drama• New York in den 1980er-Jahren. Ein neuartiges Virus sucht die Welt heim und erschüttert anfangs vor allem die Schwulenszene in der Stadt. Rosa von Praunheim trifft Freundinnen und Freunde und spricht unverblümt über den Umgang mit Aids. // Von Rosa von Praunheim / Regie: Rosa von Praunheim / WDR/NDR/RIAS 1987 // www.wdr.de/k/hoerspiel-newsletter

