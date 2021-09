Audio: Autorin Kathrin Röggla über 09/11

WDR 3 Gespräch am Samstag. . 32:09 Min. . WDR 3.

Die Schriftstellerin Kathrin Röggla war zum Zeitpunkt des Anschlags am 11. September einen Kilometer entfernt in New York. In ihrem Buch "Really Ground Zero" verarbeitet sie die Erlebnisse. Michael Struck-Schloen spricht im Samstagsgespräch mit ihr. | audio