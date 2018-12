Audio: Winfried Bönig im Samstagsgespräch

WDR 3 Gespräch am Samstag | 01.12.2018 | Länge: 32:06 Min.

In der Advents- und Weihnachtszeit haben Organisten in ihrem Beruf Hochkonjunktur. Das weiß Winfried Bönig nur zu gut. Er ist seit 2001 Domorganist in Köln und leitet auch den Studiengang "Katholische Kirchenmusik". | audio