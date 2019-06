Audio: Michael Pauen im WDR 3 Samstagsgespräch

WDR 3 Gespräch am Samstag. . 33:09 Min. . WDR 3.

Der Philosoph Michael Pauen erzählt von seinem neuen Buch "Macht und soziale Intelligenz". Darin geht es um die Frage, warum moderne Gesellschaften zu scheitern drohen? Und ob wir Menschen wirklich Egoisten sind? "Soziale Intelligenz, so Plauen, ist die Fähigkeit, die Beziehungen in einer Gruppe so zu regeln, dass das Zusammenleben gut funktioniert und möglichst wenige Konflikte entstehen." | audio