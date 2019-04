Audio: Netzdenker: "Panic Buttons" fürs Netz

In der Türkei ist es nach dem Putschversuch passiert, in Sri Lanka nach den Anschlägen und Russland bereitet sich mit seinem "autonomen Internet" offenbar vor: Die Politik schaltet per Knopfdruck soziale Netzwerke ab. | audio