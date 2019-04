Audio: Indien: Angst vor tödlichen Gerüchten

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Interviews. . 03:37 Min. . WDR 5. Von Silke Diettrich.

Whatsapp und Facebook laufen richtig gut in Indien. Auf dem flachen Land transportieren die Netzwerke aber viele Fakenews mit zum Teil tödlichen Folgen. Vor den Parlamentswahlen will man das Problem in den Griff kriegen. | audio