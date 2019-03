Audio: Fußball im TV: die DFL will mehr Geld

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Interviews | 09.03.2019 | Länge: 05:54 Min.

In einem Jahr startet die nächste Runde im Poker um die Bundesliga-TV-Rechte. Die DFL will den Anschluss an die Premier League nicht verlieren und mehr Geld aushandeln. Im Gespräch, Alexander Krei (DWDL). | audio