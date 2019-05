Audio: Jáchym Topol: "Ein empfindsamer Mensch"

WDR 3 Buchrezension. . 05:26 Min. . WDR 3.

Der Tscheche Jáchym Topol führt mit seinem neuen Roman in die Räume einer randständigen Welt, die weit entfernt ist von der beschaulichen Gemütlichkeit in bürgerlichen Wohnzimmern. In seiner Heimat hat das nicht allen gefallen. Eine Rezension von Holger Heimann. | audio