Audio: Yoko Ogawa - Augenblicke in Bernstein

WDR 3 Buchrezension. . 06:16 Min. . WDR 3.

Eine zarte Geschichte einer Kindheit in einem verwunschenen Garten, fernab von der Welt. Das sind die "Augenblicke in Bernstein" in Yoko Ogawas neuestem Roman. Eine Rezension von Simone Hamm. | audio