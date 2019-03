Audio: Richard Swartz: Austern in Prag. Leben nach dem Frühling.

WDR 3 Buchrezension | 11.03.2019 | Länge: 05:37 Min.

Der schwedische Osteuropa-Reporter Richard Swartz erinnert mit "Austern in Prag", einer Autobiographie in Romanform, an die Stimmung in der tschechischen Hauptstadt nach der Niederschlagung des Prager Frühlings. Eine Rezension von Hans-Peter Kunisch. | audio