Audio: "Rheinblick" von Brigitte Glaser

WDR 4 Bücher | 05.03.2019 | Länge: 01:51 Min.

Brigitte Glaser führt in ihrem Roman "Rheinblick" nach Bonn in das Jahr 1972. Bundeskanzler Willy Brandt hat seine Stimme verloren. Ein faszinierender Blick in eine Zeit der Übergänge und Revolten. Autor: Stefan Keim. | audio