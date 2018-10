Audio: Die Vorleser mit Lisa Ortgies und Andreas Rebers

WDR 5 Leselounge | 24.10.2018 | Länge: 58:28 Min.

Wenn Soldaten in die Kaserne fliehen, weil es da friedlicher ist - dann ist Hausschlachtung im Weserbergland: Andreas Rebers erzählt Heimat- und Jugendgeschichten aus dem "Kleinen Kaukasus". Lisa Ortgies möchte gern in Würde altern - aber doch nicht jetzt! In ihrem gleichnamigen Bestseller erzählt sie vom Ü40-Tindern und warum das Filmgeschäft auch nach #metoo sexistisch ist. | audio