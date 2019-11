Anna Weidenholzer: "Finde einem Schwan ein Boot"

WDR 3 Buchrezension. . 05:28 Min. . Verfügbar bis 12.11.2020. WDR 3.

Anna Weidenholzer erzählt in ihrem neuen Roman davon, was Zuhause bedeuten könnte - und landet in der Unbehaustheit heutiger Gesellschaften. Eine Rezension von Andreas Wirthensohn.

Audio Download .