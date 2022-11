Audio: Keltische und mexikanische Musik für die Seelen

WDR 3 open: World. . 56:55 Min. . WDR 3. Von Antje Hollunder.

Am Tag vor Allerheiligen wird am 31. Oktober nach ursprünglich keltischer Tradition in vielen Ländern Halloween gefeiert. In Mexiko wird zeitgleich zum Día de los Muertos der Toten gedacht. WDR 3 open: World liefert die passende Musik dazu. | audio