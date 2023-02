Audio: Griots und Griottes: Magische Stimmen Westafrikas

WDR 3 open: World. . 58:23 Min. . WDR 3. Von Anna-Bianca Krause.

Djeli Moussa Condé aus Guinea oder Sona Jobarteh aus Gambia stammen aus Griot-Familien und bewegen sich einerseits in dieser westafrikanische Tradition, in der die artists gleichzeitig Sänger, Geschichtenerzähler, Poeten und Musiker sind, haben sie aber andererseits in die Jetztzeit geholt. | audio