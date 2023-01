Big up Brazil: Emiliano Sampaio Jazz Symphonic Orchestra u.v.a.

WDR 3 open: World. . 58:56 Min. . Verfügbar bis 19.01.2024. WDR 3. Von Babette Michel.

Jazz Big Band oder Sinfonieorchester? Jazz Symphonic Orchestra, so nennt der brasilianische Musiker und Komponist sein großes Ensemble, mit dem er Mauern zwischen Jazz und Klassik unsichtbar macht. "We have a dream" ist traumhafte Orchestermusik.