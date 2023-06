Fronleichnam. Jesus in Brot und Wein. Songs über Brot und Wein

Audio: Vom Atmen in Songs

WDR 3 open: Multitrack. . 56:58 Min. . WDR 3. Von Ilka Geyer.

Sowohl Sido als auch Hiatus Kaiyote haben es mit dem Atmen unter Wasser. Deichkind atmen Smog ein. Gerard das Leben. Und in den Armen ihrer Liebe so entspannt atmen zu können macht es FKA twigs schwer, sich aus der toxischen Beziehung zu lösen. Ilka Geyer mit Songs, in denen (schwer) geatmet wird. | audio