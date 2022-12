Audio: Wenn Dylan nicht über Frauen redet, reden Frauen über Dylan

WDR 3 open: Ex & Pop. . 57:57 Min. . WDR 3. Von Klaus Walter.

"Die Philosophie des modernen Songs" - so heißt das neue Buch von Bob Dylan. Faszinierende Geschichten, wilde Assoziationen, verwegene Vergleiche. Kleiner Haken: Von 66 Songs werden ganze 4 (!) von Frauen gesungen. Think twice, it´s not alright. | audio