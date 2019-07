Audio: Compas und Zouk - Die kreolische Musik in der Karibik

WDR 5 Musikbonus . . 56:39 Min. . WDR 5.

Wenn man an karibische Rhythmen denkt, fallen einem wahrscheinlich Reggae, Salsa und Calypso ein – Musikformen, in denen englisch oder spanisch gesungen wird. Die Musik des frankophonen Kulturkreises ist jedoch bei uns weniger bekannt. Ihre populären Rhythmen sind "Compas" und "Zouk", die aus dem Erbe europäischer Kolonisationen entstanden und sich in ihrem Groove leicht unterscheiden. Moderation: Peter Brand | audio