Audio: Konzert zum "Pastoral Day"

WDR 3 Konzert. . 01:55:54 Std. . WDR 3.

In "The Tears of Nature" erinnert der Komponist Tan Dun am "Pastoral Day" an Naturkatastrophen. Es spielen: Martin Grubinger und Mitglieder des WDR Sinfonieorchesters | audio