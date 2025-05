Kobekina und Kopatchinskaja mit eigenem Ton

WDR 3 Klassik Forum - Hören rund um die Uhr. . 02:53:57 Std. . Verfügbar bis 06.06.2025. WDR 3.

Im Klassik Forum beschäftigt sich Carolin Pirich mit Interpretinnen, deren Klangsprache so eigen ist, dass man sie fast am ersten Ton erkennt. Was macht das mit Vivaldi, Purcell oder Schubert? Dazu gibt es u.a. ein Klavierkonzert von Mozart in einer sehr lichten Aufnahme mit Mitsuko Uchida.