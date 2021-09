Jörg Widmann zu Gast im WDR3 Klassik Forum

WDR 3 Klassik Forum - Hören rund um die Uhr. . 02:53:50 Std. . Verfügbar bis 11.09.2021. WDR 3.

Jörg Widmann ist ein Tausendsassa: einer der meistaufgeführten Komponisten unserer Zeit, gefragter Klarinettist, und seit 2009 auch Dirigent. All diese Facetten wird Jörg Widmann in seiner persönlichen Ausgabe vom WDR 3 Klassik Forum gemeinsam mit Moderator Jörg Lengersdorf beleuchten. Ausgesucht hat der Musiker Stücke, anhand derer er von besonderen Momenten in seiner Karriere erzählen wird, von wichtigen musikalischen Partnern, und von seiner lebenslange Liebe für Miles Davis.